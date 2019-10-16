МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Российские автомобили создадут к 2025 году 333 миллиона гигабайт данных, на основе их информации для автовладельцев и госструктур на платформе "Автодата" уже в этом году будут созданы первые цифровые сервисы, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент НП "ГЛОНАСС", советник главы НТИ "Автонет" Евгений Белянко.

"К 2025 году российские автомобили создадут 333 миллиона гигабайт данных. Суммарно это площадь 118 школьных спортивных площадок, на которых можно разместить примерно 700 тысяч компьютеров", — сообщил он в рамках международного форума "Автонет".

Проект "Автодата" предполагает создание платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже существующих цифровых систем. Это данные о здоровье человека, эксплуатации автомобиля, а также о внешней окружающей среде: качестве дороги, погодных условиях, географии использования и так далее.

Информация может поставляться от страховых компаний, частных "облачных" хранилищ, а также собираться в режиме реального времени путем V2X-технологий, посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и инфраструктурой. По оценкам экспертов "Автонет", в России сегодня около 10 тысяч автомобилей могут передавать данные в реальном времени, в следующем году таких автомобилей будет не менее 100 тысяч, а к 2025 году — более 5 миллионов.

До конца этого года в рамках проекта будут запущены первые сервисы для представителей бизнеса и автовладельцев — сервисы "Умной дорожной сети", "Умной автомобильной магистрали" и страховой телематики. Необходимый объем финансирования проекта "Автодата", по словам Белянко, составляет 2 миллиарда рублей, выделенный бюджет на 2019 год — 325 миллионов рублей. Полноценно платформа с сервисами будет запущена в 2020-2021 годах.

ЦИФРОВАЯ АВТОПОДДЕРЖКА

По словам Белянко, платформа "Автодата" станет новым помощником для водителей: система на основе данных будет подсказывать оптимальный маршрут при пробках, предупреждать об опасностях на дорогах, в том числе агрессивном поведении других водителей, искать свободную парковку и многое другое.

"Что конкретно может получить человек от этого? Динамический, или честный транспортный налог: платишь столько, сколько ездишь, выявлять вероятность мошенничества при перепродаже автомобиля, страхование "по запросу" одной поездки, например, из Москвы в Петербург, а также комплексное планирование поездок для конкретного пассажира с учетом его местонахождения, пробок, возможности использования личного автомобиля или каршеринга", — рассказал он.

Страховым компаниям платформа позволит быстро получить достоверную информацию о ДТП: как автомобиль подъехал к точке аварии, был ли он там, какие есть записи с уличных камер наблюдения. Помимо этого, платформа позволит полноценно запустить "умное" страхование — автоматический пересчет каско в зависимости от стиля вождения и соблюдения водителем ПДД.

Госструктуры также получат преимущества, например это быстрая оценка состояния дорог, экологии и нарушений на дорогах. "Из 10 тысяч параметров, которые генерирует автомобиль, примерно половина связана с безопасностью или экологией. Эти данные будут полезны при оценке реального состояния дорожного покрытия, при составлении карты загрязнения атмосферы, профилактики нарушений скоростных режимов и так далее", — сообщил Белянко.

"Если мы собираем данные с какого-то одиночного автомобиля, и он наехал на яму, сработала антиблокировочная система или система курсовой устойчивости, то можно сделать вывод, что этот автомобиль проехал по участку дороги, где есть проблемы. Но один автомобиль не показатель, потому что это мог быть камень, а когда на одном и том же участке дороги проехали 100 автомобилей в течение часа и у них сработал датчик, значит, на этом участке дороги есть какая-то объективная проблема и ее нужно решать", — пояснил он.

СОГЛАСИЕ НА ОБМЕН

Для допуска к сервисам платформы "Автодата" водителю надо будет дать свое официальное согласие на предоставление собираемых автомобилем данных.

"Одно из главных решений было определено в самом начале – если человек купил автомобиль, то все вырабатываемые им данные принадлежат ему. Производитель получил свои деньги при продаже, дилер тоже получил свой процент, и данные принадлежат автовладельцу. И дальше этот человек должен осознанно принять решение: он может запретить использование данных, это его право, но если он разрешает, то в обмен он получает доступ к качественным данным большой системы", — отметил Белянко.

Предполагается, что все сервисы, связанные с безопасностью, будут предоставляться бесплатно. "А то, что будет касаться сервисов, например, как передвигался подержанный автомобиль, по каким дорогам, насколько регулярно он обслуживался, в авторизованном сервисе или нет – будет коммерциализироваться, за получение этих данных участники рынка должны будут заплатить", — сообщил он.

Условия, стоимость и другие параметры продажи данных пока еще не определены. Утвердить их планируется к 2021 году.