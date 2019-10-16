МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в Европейском союзе (ЕС) за первые девять месяцев 2019 года сократились в годовом исчислении на 7,8%, до 3,8 тысячи автомобилей, а в сентябре — на 38,6%, до 204 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Данная тенденция зафиксирована на фоне общего снижения продаж новых автомобилей в ЕС за январь-сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%, до 11,77 миллиона единиц. В сентябре продажи новых автомобилей в ЕС выросли на 14,5% и составили 1,25 миллиона штук.

Отмечается, что практически все пять крупных рынков ЕС с начала года показали снижение. Исключением стала Германия, где продажи выросли на 2,5% в годовом выражении. Во Франции показатель сократился на 1,3%, в Испании — на 7,4%, в Италии — на 1,6%, в Великобритании — на 2,5%.

Продажи новых автомобилей в Европе французского автопроизводителя PSA Group за первые девять месяцев почти не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, компании Volkswagen Group — опустились на 1,4%, группы Renault в целом — снизились на 2,2%. В сентябре, по данным ACEA, продажи французского автопроизводителя выросли на 3,9% в годовом исчислении, Volkswagen Group — подскочили на 47%, группы Renault — на 28,1%.