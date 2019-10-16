МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Мосгорсуд в среду признал законным заключение под стражу заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова под по делу о хищении 250 миллионов рублей.

"Решение оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — объявила судья.

Между тем представитель самого "Аэрофлота", признанного в этом деле потерпевшей стороной, просил отпустить Александрова на домашний арест. Такой же позиции придерживался прокурор.

Защита в свою очередь отмечала, что у Александрова трое детей, а его жена выйти на работу не может из-за заботы о семье.

Сам топ-менеджер заявил по видеосвязи из СИЗО, что "не понимает, в чем обвиняется" и "никак не может воспрепятствовать расследованию".

Следователь в свою очередь возразил, что у Александрова есть такая возможность, но не уточнил, что именно он имеет в виду.

По версии следствия, Александров привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг "Аэрофлоту", при этом всю работу делали штатные юристы компании. Ставка для привлеченных адвокатов по договору составляла 350 евро в час. Виновным себя топ-менеджер не признает.

По делу арестованы еще три фигуранта – адвокат Дина Кибец, председатель подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александр Сливко и экс-глава юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова.

Как говорится на сайте "Аэрофлота", Владимир Александров курирует в компании правовые и имущественные вопросы, должность заместителя гендиректора занимает с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и Следственном комитете. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.