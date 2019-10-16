МОСКВА, 16 окт — Dow Jones. Мощная автомобильная индустрия Германии начала замедляться, не дожидаясь серьезного ухудшения ситуации.

Результаты немецких автопроизводителей за 3-й квартал, начиная с Daimler, производителя автомобилей Mercedes, который отчитывается на следующей неделе, могут разрядить обстановку, после того как 1-е полугодие было омрачено предупреждениями по прибыли и тревожными макроданными. Однако инвесторы не должны обманываться, думая, что лучшее впереди.

Volkswagen и Daimler, два крупнейших немецких автопроизводителя, пообещали инвесторам улучшение продаж во 2-м полугодии. Производство автомобилей в этой стране, которое, по общему мнению, лишь частично отражает динамику все более глобального автомобильного сектора, в сентябре также улучшилось после того, как летом показало самые низкие годовые темпы роста как минимум с 2008 года.

Наиболее серьезными проблемами в 1-м полугодии стали регуляторные издержки, которые вряд ли повторятся в будущем. BMW в 1-м квартале списала 1,6 млрд долларов на потенциальные штрафы и ремонт в связи с обвинениями в монополизме, которые она отрицает. В свою очередь, Daimler во 2-м квартале списала 4,7 млрд долларов в связи с потенциальным мошенничеством с дизельными двигателями и другими проблемами.

Кроме того, ожидаемое улучшение финрезультатов является математическим последствием прошлогоднего тренда. Новые ограничения выхлопов, вступившие в силу в сентябре 2018 года, посеяли хаос в секторе, и если в 1-м полугодии автомобилестроителям пришлось взять высокую планку, то во 2-м она оказалась значительно ниже.

Однако многие из проблем 1-го полугодия никуда не исчезнут. Одна из них – рост издержек, поскольку немецкие автопроизводители должны подготовиться к запуску новых затратных технологий, прежде всего в сегменте электромобилей. Другой проблемой остается высокая степень насыщенности рынков в Европе, Китае и даже в США.

Согласно данным, опубликованным в среду, продажи легковых автомобилей в ЕС за первые 9 месяцев 2019 года снизились на 1,6% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это помогает объяснить резкий спад производства в Германии.

Продажи падают и в Китае, однако массовые китайские бренды пострадали значительно сильнее, чем их немецкие коллеги из люксового сегмента. В частности, BMW сумела поддержать рост продаж, преимущественно за счет решения о запуске местного производства кроссовера X3. В результате китайские потребители получили эту передовую модель по более низкой цене.

Неровные результаты немецких автопроизводителей в этом году тревожны прежде всего потому, что операционные условия могут ухудшиться. В 2021 году вступят в силу новые цели ЕС по выхлопам, но их постепенное ужесточение начнется уже в следующем году, что вынудит автопроизводителей продавать больше электромобилей и гибридов. Аналогичные правила постепенно внедряются в Китае.

Электромобили, как правило, приносят более низкую маржу по сравнению с традиционными эквивалентами, поскольку оснащены многими технологиями, за которые потребители платить не готовы. В частности, литий-ионные аккумуляторы по-прежнему слишком дорогие, и технологических прорывов в данном сегменте не предвидится. При этом большинство автомобильных компаний не производят эти аккумуляторы сами и не могут контролировать их производство. По мере роста продаж маржа в отрасли окажется под серьезным давлением.

Акции немецких автопроизводителей выглядят недорого с учетом прогнозов. Бумаги Daimler и BMW торгуются с мультипликаторами примерно в 7,5х к консенсус-прогнозам по прибыли, а акции VW – с мультипликатором ниже 6х. Однако учитывая прогноз рентабельности, эти оценки, вероятно, слишком оптимистичны. Арндт Эллингхорст из Evercore ISI, один из аналитиков, активнее других рассказывающий о надвигающихся проблемах сектора, дает прогнозы на 2020 год на 10%-20% ниже консенсус-оценок.

Дорогие технологии делают немецкие автомобили привлекательными в глазах потребителей. Однако на данный момент это веская причина избегать покупки акций производителей этих автомобилей.

— Автор Stephen Wilmot, stephen.wilmot@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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