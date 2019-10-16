МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Телематические системы, видеокамеры и алкотестеры могут появиться в каршеринговых автомобилях, компании будут инвестировать в повышение безопасности своего имущества, заявил РИА Новости начальник управления развития бизнеса автолизинга "ВТБ Лизинга" Вячеслав Михайлов.

Он рассказа агентству, что компания считает спрос на лизинг в сегментах такси и каршеринга стабильным, но при этом отмечает тенденции, которые могут вызывать настороженность.

"К сожалению, на текущий момент практически все операторы каршеринга в стране в основном генерируют убытки. Это связано с большими затратами на создание инфраструктуры и увеличение парка…. Большинство компаний выйдут в плюс только через несколько лет…. Вандализм, как и опасное вождение, и пренебрежительное отношение к автомобилям – это серьезные проблемы для операторов. Все идет к тому, что компании будут увеличивать затраты на обеспечение безопасности своего имущества. Это и телематика, и видеокамеры в салоне автомобилей, не исключено, что в автомобилях появятся и алкотестеры", — рассказал Михайлов.

По мнению собеседника агентства, насыщение рынка каршеринга еще не наступило — у компаний есть возможность расширять бизнес не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах. "Что касается сегмента такси, то, на наш взгляд, в настоящее время тарифная политика складывается таким образом, что многим небольшим паркам трудно выжить в условиях жесткой конкуренции", — добавил Михайлов.

"ВТБ Лизинг" к 2023 году ожидает роста парка каршеринговых компаний РФ примерно в 3-4 раза — более чем до 100 тысяч машин, считает каршеринг одним из основных факторов развития автолизинга, сообщали РИА Новости в октябре в пресс-службе ВТБ.

"ВТБ Лизинг" (входит в группу ВТБ) занимает лидирующие позиции в РФ в сегменте лизинга легковых и коммерческих автомобилей, грузового и пассажирского транспорта, спецтехники и самоходных машин для субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства.