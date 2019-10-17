МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) впервые получила чистую розничную выручку на уровне более 1 триллиона рублей уже по итогам девяти месяцев — в январе-сентябре 2019 года продажи сети составили 1,002 триллиона рублей, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении X5.

В целом чистая розничная выручка X5 Retail Group по итогам девяти месяцев текущего года составила 1,26 триллиона рублей, увеличившись на 14,2% в годовом выражении. Продажи супермаркетов "Перекресток" в январе-сентябре увеличились на 18,8% — до 194,388 миллиарда рублей, выручка гипермаркетов "Карусель" снизилась на 2,5% — до 63,101 миллиарда.

Продажи сопоставимых магазинов "Пятерочка" (like-for-like, LfL) в январе-сентябре увеличились на 4,3%, в третьем квартале — на 3,4%. Средний чек за девять месяцев вырос на 2,4%, покупательский трафик — на 1,9%, в июле-сентябре чек повысился на 3,1%, трафик — на 0,3%.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября достигло 15 752. Выручка X5 в 2018 году увеличилась на 18,3% — до 1,53 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 11,9%, до 107,6 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.