МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") направила повторное обращение в Минтранс РФ с просьбой исключить из Федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации в аэропорту, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Мосгорсуд ранее запретил платную регистрацию на рейсы "Победы" в зарубежных аэропортах. "Победа" в среду заявила, что с 28 октября для исполнения решения суда включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах, в результате цены на билеты в Россию из-за рубежа вырастут на 25 евро.

"Победа" направила повторное обращение в Минтранс с просьбой исключить из Федеральных авиационных правил (ФАП-82) обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации клиентов в аэропорту после решения суда, запретившего взимание платы за регистрацию в зарубежных аэропортах", — сказали в пресс-службе.

По данным авиакомпании, сейчас более 90% ее клиентов, вылетающих в Россию из зарубежных аэропортов, самостоятельно регистрируются онлайн и не оплачивают услугу регистрации в аэропорту. Включение стоимости услуги в тариф приведет к повышению цен на авиабилеты для всех клиентов.

"Победа" считает, что ее клиенты не должны платить за те услуги, которыми не пользуются. Мировая практика показывает, что ведущие лоукостеры взимают с клиентов плату за оказание услуг по регистрации в аэропортах. Эта мера позволяет стимулировать клиентов регистрироваться самостоятельно онлайн и снижать расходы авиакомпании на обеспечение процесса регистрации в аэропортах", — добавили в пресс-службе.

Лоукостер уже направлял в Минтранс предложение исключить из ФАП обязанность авиакомпаний включать в тариф расходы на регистрацию пассажиров в аэропорту, чтобы пассажир мог сам выбирать, регистрироваться ему бесплатно через интернет или делать это в аэропорту платно. Тогда ведомство не поддержало это предложение.