МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Акции французского автопроизводителя Renault теряют в цене почти 15% после того, как компания понизила прогноз по выручке на текущий год, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.40 мск акции Renault на бирже Euronext во Франции дешевеют на 14,7%, до 46,8 евро.

В четверг компания сообщила, что в текущем году ожидает снижения выручки на 3-4%, хотя ранее прогнозировала значение показателя примерно на уровне 2018 года. Выручка группы в 2018 году составила 57,419 миллиарда евро, снизившись на 2,3% в годовом выражении. Операционная маржа группы в 2019 году составит, по предварительным оценкам, около 5% (предыдущий прогноз составлял около 6%).

Renault поясняет, что пересмотр прогноза связан с экономическими условиями, которые оказались менее благоприятными, чем ожидалось.

Кроме того, по предварительным данным, выручка в третьем квартале 2019 года составила 11,3 миллиарда евро против 11,5 миллиарда евро в третьем квартале 2018 года, снизившись на 1,6%. Детали по выручке будут опубликованы, как и планировалось, 25 октября, отметила компания.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors. Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".