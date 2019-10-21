МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Последняя партия модели Mitsubishi Pajero из 500 машин поступит в продажу в России с 1 ноября, говорится в сообщении дистрибьютора марки в РФ — компании "ММС Рус".

"Компания "ММС Рус" объявляет о прекращении поставок Mitsubishi Pajero в Россию. В ознаменование этого события в продажу поступает последняя партия модели из 500 машин, которые появятся в официальных дилерских центрах с 1 ноября 2019 года", — сообщает компания.

Автомобиль Mitsubishi Pajero первого поколения дебютировал на Токийском автосалоне в октябре 1981 года, а в мае 1982 года поступил в продажу.