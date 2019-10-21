МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Каршеринг Youdrive предложит клиентам выкупить автомобили из парка компании, первыми для покупки будут доступны автомобили Smart 2016 года, цена на них составит 451 тысячу рублей с НДС, говорится в сообщении Youdrive.

"Главным преимуществом нового предложения является то, что покупатель может сам оценить состояние автомобиля и провести полноценный тест-драйв, просто взяв автомобиль в аренду. Кроме того, все автомобили каршеринга обслуживаются у официальных дилеров и имеют электронные сервисные книжки, с помощью которых пользователи смогут увидеть всю историю эксплуатации", — отмечает компания.

"Цена на продаваемые автомобили будет устанавливаться с учетом состояния машины, ее остаточной стоимости и среднерыночной цены на конкретную марку. Таким образом, удастся сформировать наиболее выгодное и конкурентноспособное предложение для покупателя. Возможность приобрести автомобиль будет во всех городах присутствия сервиса", — поясняется в сообщении.

Как отмечается, оставить заявку на приобретение автомобиля можно будет прямо в приложении — во время аренды пользователи смогут видеть, продается ли эта машина, а также клиентам будет доступна информация о пробеге и технических характеристиках авто.

"Мы приняли решение продавать наши автомобили напрямую, основываясь на запросах наших пользователей. И для нас это еще одна форма взаимовыгодного сотрудничества с клиентами: у нас во владении есть машины, которые находятся в хорошем состоянии, и есть более миллиона пользователей, большая часть из которых автовладельцы. Для них это возможность приобрести хорошо знакомый автомобиль по привлекательной цене", — говорит генеральный директор YouDrive Борис Голиков.

Как пояснил агентству представитель сервиса, речь не идет о распродаже парка, но о выполнении требования московских властей, которые установили, что машины старше трех лет не могут работать в каршеринге. Это требование абсолютно для всех сервисов каршеринга в Москве, поэтому было решено самостоятельно продать те машины, срок службы в каршеринге которых подходит к трем годам.

YouDrive – платформа транспортных услуг, включающая в себя каршеринг YouDrive, сервис по аренде малого электротранспорта YouDrive lite, шеринг такси YouDrive Business, а также маркетплейс YouDrive Pool, который позволяет запустить свой каршеринг. Собственный парк каршеринга насчитывает около 2 тысяч автомобилей, среди которых smart, Mercedes А-класс, BMW Active Tourer, BMW X2, MINI Cooper, Nissan X-trail и даже электромобили BMW i3. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. Совместно с автомобилями YouDrive Pool клиентам приложения YouDrive доступно более 3,3 тысяч автомобилей.