МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Общий объем госсубсидий по кредитам для "Группы ГАЗ", находящейся в санкционном списке (SDN-листе) США, в 2019-2021 годах может составить 8,6 миллиарда рублей, что соответствует всему объему средств, который планируется выделить из бюджета на данную меру поддержки автопрома, следует из документов Минпромторга.

Подготовленные министерством проект постановления правительства и пояснительная записка к нему размещены на официальном портале нормативных правовых актов.

По закону о бюджете, в 2019 году российским автоконцернам и их "дочкам" предусмотрено выделение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2015 году на цели рефинансирования и/или приобретения прав требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их дочерними компаниями в размере 2,5 миллиарда рублей.

"В рамках проекта федерального закона выделены дополнительные ассигнования в 2019 году в размере 801 миллиона 213 тысяч рублей. Общий объем средств в 2019 году, направленных на поддержку "Группы ГАЗ", составит 3,301 миллиарда 213 тысяч рублей. Кроме того, в рамках проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов" на финансирование кредитов "Группы ГАЗ" предусмотрены ассигнования в размере: 2,64 миллиарда рублей в 2020 году, 2,64 миллиарда рублей в 2021 году", — говорится в пояснительной записке.

Таким образом, получается, что все деньги, выделенные государством в этом году на компенсацию части затрат автоконцернов по процентам кредитов, взятых в 2015 году, приходятся исключительно на "Группу ГАЗ". При этом проектом бюджета на 2020 и 2021 годы на эту субсидию предусмотрено как раз по 2,64 миллиарда рублей, то есть в последующие два года компания также может остаться единственным получателем этой субсидии. "Группа ГАЗ" от комментария отказалась.

"Принятие изменений в постановление позволит "Группе ГАЗ", являющейся системообразующим предприятием российского автомобилестроения, снизить размер прямого финансового ущерба от введения санкций, сократить расходы на обслуживание резко увеличившегося под действием санкций кредитного портфеля, использовать высвобождаемые денежные средства на пополнение оборотных средств и инвестиции в проекты развития, а также поддержать стабильную работу предприятий", — следует из записки.