МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам первых девяти месяцев 2019 года уменьшилась на 7% в годовом выражении и составила 10,608 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Кроме того, общая разводнённая прибыль Novartis в пересчете на одну акцию составила по итогам этих трёх кварталов 4,57 доллара против 4,87 доллара годом ранее, а выручка — 35,095 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем на 5,3%.

В третьем квартале чистая прибыль компании составила 2,041 миллиарда долларов, что на 25,7% выше аналогичного периода 2018 года. Аналитики ожидали роста показателя до 2,47 миллиарда. Общая разводнённая прибыль на акцию составила 0,89 доллара против 0,69 доллара годом ранее. Выручка выросла на 10%, до 12,172 миллиарда долларов при прогнозе в 11,71 миллиарда.

В сообщении отмечается, что рост квартальных продаж обусловлен, в частности, удачными результатами для препаратов Cosentyx, Entresto и Zolgensma, но частично рост выручки затормозился негативом от уровня цен и конкуренции на рынке дженериков.

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России.