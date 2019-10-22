МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. "Полюс" в январе-сентябре увеличил производство золота на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,037 миллиона унций, сообщает компания.

Выручка от продаж в январе-сентябре увеличилась на 27% и составила 2,688 миллиарда долларов при средней цене 1372 доллара за унцию.

В третьем квартале добыча золота составила 752,7 тысячи унций, увеличившись на 10% в квартальном выражении и на 9% — в годовом.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов (82,44%).