МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в третьем квартале 2019 года снизила чистую прибыль по МСФО в 3,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 2,238 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Чистая прибыль в третьем квартале 2019 года включает единовременную корректировку в размере 5,3 миллиарда рублей, связанную с трансформацией "Карусели" (в основном из-за обесценения внеоборотных активов)", — отмечается в сообщении.

Показатель EBITDA компании в июле-сентябре увеличился на 3,5% — до 28,645 миллиарда рублей, выручка — на 12,4%, до 421,955 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA (без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, выплат на основе акций и прочих разовых вознаграждений, а также единовременного эффекта трансформации "Карусели") в третьем квартале выросла на 7,6% — до 29,903 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль (до учета эффекта трансформации "Карусели") снизилась на 6,4% — до 7,572 миллиарда рублей.

Чистая прибыль компании в январе-сентябре текущего года выросла на 11,8% и составила 25,043 миллиарда рублей, скорректированная прибыль – на 35,6%, до 30,377 миллиарда рублей. EBITDA повысилась на 20,5% — до 93,796 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA – на 20,7%, до 95,975 миллиарда рублей. Выручка выросла на 14% в годовом выражении и составила 1,265 триллиона рублей.

Общий долг компании на 30 сентября 2019 года составил 226,586 миллиарда рублей, что на 9,1% больше показателя на конец 2018 года. Чистый долг вырос на 17,6% и достиг 215,719 миллиарда рублей. Отношение чистого долга компании к EBITDA на конец сентября составило 1,75x против 1,7x на конец декабря. "В третьем квартале 2019 года расходы по налогу на прибыль по МСБУ (IAS) 17 увеличились на 53,6% год к году и составили 4,19 миллиарда рублей как результат обесценения внеоборотных активов в связи с трансформацией "Карусели", — добавляет компания.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Выручка X5 в 2018 году увеличилась на 18,3% — до 1,53 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 11,9%, до 107,6 миллиарда рублей. Количество магазинов компании на конец сентября текущего года достигло 15 752. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.