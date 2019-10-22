МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Фонд перспективных исследований (ФПИ) создаст в Томской области первого в России оператора организации воздушного движения дронов с целью появления в дальнейшем единого сервиса по управлению беспилотниками по всей стране.

"В Томской области создается региональный оператор по управлению опытным районом. Организация воздушного движения будет выполняться совместно с Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации", — сообщили РИА Новости в ФПИ.

Томская область будет разделена на шесть зон, в каждой из которых появится свой базовый эксплуатационный центр. В будущем в структуру регионального оператора будут входить шесть территориальных подразделений, отвечающих за бесперебойную работу этих базовых центров. В 2020 году запланировано создание первого пилотного базового центра, сообщили в ФПИ.

В октябре и ноябре в Томске запланирован ряд совещаний и рабочих встреч с участием потенциальных заказчиков функциональных сервисов, готовых использовать или уже использующих беспилотники в своей деятельности.

Этапу создания регионального оператора предшествовала работа в рамках федерального проекта "Тайга", реализуемого ФПИ.

ФПИ был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и на оборонных предприятиях.