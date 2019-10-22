МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Группа компаний "Дикси" сообщила о назначении на пост главного исполнительного директора ритейлера бавшего директора по развитию стратегического бизнеса X5 Retail Group Игоря Плетнева.

"ГК "Дикси" объявляет о назначении Игоря Плетнева главным исполнительным директором", — отмечает пресс-служба.

Плетнев в 2011-2019 годах работал в X5 Retail Group, в последнее время он был директором по развитию сети супермаркетов "Пятерочка" и директором по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group.

По соглашению с предыдущим работодателем Плетнев не мог в течение полугода после ухода из компании работать на конкурентов.

"Х5 и Плетнев отдельным соглашением урегулировали назначение Плетнева на позицию топ-менеджера в ГК "Дикси". Детали соглашения сторонами не раскрываются", — сообщает "Дикси".

В конце сентября была закрыта сделка по объединению группы "Дикси", сети алкомаркетов "Красное&Белое" и "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"). В результате объединения сетей образуется третий по размеру оборота российский ритейлер. Сейчас под вывесками "Дикси", "Бристоль" и "Красное&Белое" в России работает более 13 тысяч магазинов.