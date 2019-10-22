МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's за девять месяцев 2019 года уменьшилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,45 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до 5,8 доллара против 5,72 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети снизилась на 1% — до 6,777 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам отчетного периода снизилась на 1%, составив 15,727 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании опустилась на 2%, до 1,607 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,11 доллара против 2,1 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети снизилась на 0,3% до 2,409 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 1%, до 5,43 миллиарда долларов.

Мировые сопоставимые продажи McDonald's в третьем квартале выросли на 5,9%.

Гендиректор компании Стив Истербрук (Steve Easterbrook), чьи слова приводятся в релизе, отметил, что финансовые результаты в третьем квартале были сильными, а мировые сопоставимые продажи продолжают расти.