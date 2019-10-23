МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Продажи французского автомобильного концерна PSA Group по итогам девяти месяцев 2019 года снизились на 10,6% и составили 2,577 миллиона автомобилей, говорится в финансовой отчетности компании.

Без учета Ирана снижение продаж составило 5,9% в годовом выражении. За третий квартал продажи уменьшились на 4% к аналогичному периоду прошлого года — до 674,5 тысячи автомобилей. Продажи Opel/Vauxhall в январе-сентябре составили 761,8 тысячи автомобилей.

За девять месяцев снижение продаж зафиксировано на всех рынках, кроме Индии и Тихоокеанского региона, где показатель вырос на 0,7%. В Европе продажи за этот период снизились на 0,5%, в Китае и Юго-Восточной Азии — более чем вдвое, в странах Латинской Америки — на 23,4%, на Ближнем Востоке и в Африке — в 2,4 раза, в Евразии — на 7,3%.

Выручка компании за девять месяцев снизилась на 0,2% — до 53,918 миллиарда евро, в третьем квартале — выросла на 1%, до 15,579 миллиарда евро. По итогам года компания ожидает снижения автомобильного рынка России на 2%, Европы — на 1%, Латинской Америки — на 5%, Китая — на 7%.

PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.