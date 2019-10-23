МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по РСБУ в январе-сентябре 2019 вырос в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,889 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка при этом увеличилась на 9,1% — до 107,11 миллиарда рублей.

"Рост выручки обусловлен сразу несколькими факторами: успехами компании на экспортном направлении, усилением направления пассажирского транспорта, в том числе в части производства и продажи электробусов", — отмечается в сообщении компании.

"Камаз" возобновит сборку автомобилей во Вьетнаме в четвертом квартале 2019 года, сообщила компания.

Глава автогиганта Сергей Когогин говорил на ПМЭФ, что "Камаз" планирует запустить сборку грузовиков во Вьетнаме в 2020 году, на первом этапе речь идет о сборке примерно 1-1,2 тысяч машин. До последнего времени сборка там была не очень целесообразна экономически, поскольку ввозные пошлины на готовые автомобили были ниже, чем на машинокомплекты, но недавно ситуация изменилась — силовые структуры начали обновлять свои парки машин, и на их условиях нужна местная сборка, объяснял топ-менеджер.

"Основными экспортными рынками в настоящее время являются Средняя Азия, Казахстан и Вьетнам. Уже в четвертом квартале будет возобновлена сборка автомобилей "Камаз" на сборочном предприятии во Вьетнаме", — говорится в сообщении.

У "Камаза" есть небольшое предприятие во Вьетнаме, которое до решения о возобновлении сборки занималось в основном ремонтом эксплуатирующейся в стране техники. Инвестиции в возобновление сборки машин Когогин оценивал примерно в 10 миллионов долларов.