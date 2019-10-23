МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Количество официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей в России с начала года снизилось на 3,7%, до 3,3 тысячи, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"На середину октября в нашей стране насчитывалось 3323 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей (без учета отдельных сервисных центров). Отметим, что с начала нынешнего года их количество уменьшилось на 127 (в январе было 3450 дилеров)", — указывается в сообщении. Агентство отмечает, что за указанный период было заключено 343 новых дилерских контракта, а расторгнуто — 470.

Среди марок, дилерские сети которых сократились сильнее других, "Автостат" отмечает Ravon (снижение на 70 центров). "Это объясняется, прежде всего, реорганизацией дилерской сети в связи с объявленным возвращением узбекского производителя на российский рынок. Как отметили в самой компании, в ближайшее время количество дилеров Ravon будет расти", — отмечается в сообщении агентства.

Кроме того, за 9 месяцев на 48 дилеров меньше стало у американского Ford, который ранее объявил об уходе из легкового сегмента в России, китайский Lifan сократил свою дилерскую сеть на 35 официальных представителей. Количество автодилеров Chery также уменьшилось — на 14, на восемь дилерских центров меньше стало у GM-Avtovaz, на шесть — у FAW.

Среди марок, увеличивших за отчетный период свои дилерские сети, "Автостат" выделяет JAC, который после пятилетнего перерыва заключил дилерские контракты с 50 компаниями. Кроме того, Haval, который открыл собственный автозавод в России, нарастил количество дилеров на 41, у Changan прибавилось 16 дилеров, у Geely — восемь, а у DFM — семь, отмечает агентство.

Lada, обладающая крупнейшей дилерской сетью в России, увеличила число официальных представителей на шесть, на столько же дилеров больше стало у Mitsubishi. Японский бренд Suzuki увеличил количество дилерских центров на пять, а немецкий бренд Audi и корейский Kia расширили свои дилерские сети за счет четырех компаний.