МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Nissan Motor может отказаться от бренда Datsun, а также некоторых нерентабельных продуктов и закрыть несколько линий сборки по всему миру, стремясь увеличить прибыль за счет сокращений, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в компании, напрямую знакомые с ситуацией.

Источники агентства говорят, что запланированное закрытие недостаточно загруженных производственных линий, скорее всего, наиболее сильно ударит по заводам на развивающихся рынках, которые производят Datsun и другие малолитражные автомобили. "Основной удар, скорее всего, придется на бренд Datsun. Эти модели производятся в Индонезии, Индии и России", — сообщает Рейтер.

По данным агентства, Nissan рассматривает возможность сокращения производственных мощностей на любом из рынков, где у нее есть заводы, за исключением Китая. Источники добавили, что планов закрывать заводы целиком или полностью уходить из какой-либо страны у компании нет. "План, как ожидается, будет представлен в этом месяце, но некоторые аспекты все еще прорабатываются. В целом план призван высвободить ресурсы, чтобы сильнее сфокусироваться на США и Китае", — сказали источники.

Проблемы начались после того, как Nissan в 2014 году начала продажу автомобилей Datsun на небольших для себя рынках, включая Индонезию, Индию, Россию и ЮАР, где также продает автомобили под брендом Nissan, говорят источники агентства. Nissan отказалась от комментариев.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.