МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla за первые три квартала 2019 года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 967 миллионов долларов, что на 13,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 5,54 доллара против убытка в 6,56 доллара годом ранее. Выручка Tesla выросла в годовом выражении на 21%, до 17,194 миллиарда долларов.

В третьем квартале чистая прибыль составила 143 миллиона долларов, что почти вдвое меньше к уровню прошлого года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,78 доллара против прибыли в 1,75 доллара за третий квартал 2018 года. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила при этом 1,86 доллара. Прогноз предполагал убыток в 0,46 доллара на акцию. Выручка снизилась за три отчетных месяца на 7,6% и составила 6,303 миллиарда долларов.

По итогам года компания ожидает, что поставки автомобилей составят 360 тысяч единиц. Компания также сообщила, что начала тестовое производство Model 3 на заводе в Шанхае раньше срока.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 20%.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.