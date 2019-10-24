МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., приходящаяся на головную компанию по итогам января-сентября 2019 года уменьшилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2018 года — до 1,719 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 0,43 доллара против 0,95 доллара годом ранее. В то же время выручка компании сократилась на 2%, до 116,185 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Ford в третьем квартале снизилась в годовом выражении в 2,3 раза до 425 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,11 доллара против 0,25 доллара за аналогичный период 2018 года. Квартальная выручка компании в годовом выражении сократилась на 1,7% и составляет 118,545 миллиарда долларов.

Ford прогнозирует, что скорректированная прибыль в пересчете на акцию по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 1,2-1,32 доллара, тогда как в июле компания ожидала показатель в диапазоне 1,2-1,35 доллара.

После объявления прогноза акции Ford на предварительных торгах упали на 2,61%.

Как отмечается в релизе компании, начатая в прошлом году реструктуризация за рубежом и процесс перепроектирования автомобилей начнут давать результаты уже в этом году. Компания также сокращает свой портфель автомобилей, чтобы сосредоточиться на более прибыльных моделях, таких как грузовые автомобили и внедорожники в США и коммерческие автомобили в Европе.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 191 тысяч сотрудников по всему миру.