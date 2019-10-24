МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor по итогам третьего квартала 2019 года выросла в 1,5 раза в годовом выражении и составила 460 миллиардов вон (393 миллиона долларов), следует из отчетности компании.

Выручка по итогам квартала составила 26,969 триллиона вон (23 миллиарда долларов), что на 10,4% больше показателя за июль-сентябрь предыдущего году. Операционная прибыль увеличилась на 31% в годовом выражении, до 379 миллиардов вон (324 миллиона долларов).

За третий квартал компания продала 1,078 миллиона машин, что на 2,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Продажи в России за квартал снизились на 1,3% в годовом выражении — до 44 тысяч автомобилей.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы. Число сотрудников превышает 110 тысяч человек.