С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — ПРАЙМ. Автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге в январе-сентябре 2019 года выпустили 273,3 тысячи легковых автомобилей, что на 1% больше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб".

При этом в сентябре выпуск автомобилей сократился на 15%, было произведено 28,8 тысячи машин. Отмечается, что это самое сильное падение производства по итогам одного месяца, начиная с декабря 2016 года.

Завод Hyundai в Петербурге по итогам девяти месяцев занимает 66% в общем объеме производства автомобилей в городе. По сравнению с итогами полугодия доля Toyota чуть уменьшила свою долю, а Nissan — увеличил.

"Серьезное сокращение производства в сентябре — это не только эффект высокой базы годичной давности, но и реакция на состояние российского автомобильного рынка. Например, продолжается сокращение спроса на такие объемообразующие модели как Kia Rio и Hyundai Solaris. Кроме того, в сентябре больше, чем в два раза упали продажи Toyota RAV4. Это связано с началом производства нового поколения этой модели в октябре", — отметил генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин, слова которого приводятся в сообщении.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей в январе-сентябре составила 24,8% (год назад — 24,7%). В январе-сентябре общий объем продаж петербургских автомобилей в России сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В настоящее время автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.