МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Motors за первые три квартала 2019 года поднялась на 39,4% — до 1,48 триллиона корейских вон (1,26 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Выручка за девять месяцев составила 42,041 триллиона вон (36 миллиардов долларов), увеличившись на 3,3% по сравнению с уровнем прошлого года. За девять месяцев компания продала 2,044 миллиона автомобилей, что меньше на 1,4% в годовом выражении.

В третьем квартале чистая прибыль Kia составила 326 миллиардов вон (278 миллионов долларов), что на 9,4% больше в годовом выражении. Выручка выросла на 7,2%, до 15,09 триллиона вон (12,9 миллиарда долларов). Продажи машин за три месяца выросли на 0,6% в годовом выражении – до 691 тысячи.

Продажи автомобилей в России за девять месяцев увеличились на 0,9%, до 171 тысячи машин, в третьем квартале — также на 0,9%, до 61 тысячи.

Kia Motors — южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит около 3 миллионов автомобилей, имеет 14 заводов в 5 странах. Штат компании составляет более 51 тысячи человек.