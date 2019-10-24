МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler за январь-сентябрь 2019 года сократилась в 2 раза в годовом выражении — до 2,72 миллиарда евро, следует из пресс-релиза компании.

Прибыль в пересчете на акцию составила 2,32 евро против 5,32 евро по итогам аналогичного периода прошлого года. Выручка Daimler при этом выросла на 4% — до 125,618 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала компания получила чистую прибыль в размере 1,813 миллиарда евро, что в 2,9% больше показателя прошлого года в 1,761 миллиарда евро. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 1,61 евро против прибыли в 1,58 евро по итогам аналогичного периода прошлого года. Выручка выросла на 8% — до 43,27 миллиарда евро. Объем продаж автомобилей компании в третьем квартале составил 839,3 тысячи штук, что на 6% выше показателя годичной давности.

Продажи MercedesBenz составили 604,7 тысячи штук по всему миру, установив рекорд по продажам в третьих кварталах. В третьем квартале 2019 года в Европе было продано 253,2 тысячи автомобилей MercedesBenz и Smart. Продажи в Германии выросли на 18% до 85,1 тысячи штук. В Китае, самом большом рынке MercedesBenz, продажи составили 173,3 тысячи штук.

Существенное увеличение продаж в регионах оказало положительное влияние на стоимость акций компании, которые выросли на 3,8%.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании составляет 304,7 тысячи человек.