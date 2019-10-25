МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Выручка французской автомобилестроительной группы Renault от участия в "АвтоВАЗе" за первые три квартала 2019 года увеличилась в годовом выражении на 11,6%, до 2,348 миллиарда евро, говорится в отчете французской компании.

В третьем квартале выручка Renault от участия в "АвтоВАЗе" составила 791 миллион евро, что на 26,2% выше показателя годичной давности.

Выручка компании во всём мире за три квартала сократилась на 5,1%, до 39,347 миллиарда евро, а за третий квартал — на 1,6%, до 11,296 миллиарда.

Продажи компании в мире за девять месяцев снизились на 6% до 2,791 миллиона единиц, а в третьем квартале — на 4,4%, до 825,2 тысячи машин.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors. Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти – ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске – ООО "Лада Ижевск".