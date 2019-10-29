САМАРА, 29 окт — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в связи с ежегодной инвентаризацией изменит режим работы 31 октября и 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в группе "Рабочие АвтоВАЗа" в социальной сети "ВКонтакте" была опубликована копия приказа о простое 31 октября и 1 ноября "с целью оптимизации". Согласно тексту документа, простой не затронет только работников, задействованных в производстве запчастей, инвентаризации и других неотложных работах.

"31 октября и 1 ноября будет проходить инвентаризация, она проходит каждый год. Действительно, часть персонала не задействована в этих процессах", — сказал собеседник агентства.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и производит по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — АО "АвтоВАЗ" и в Ижевске — ООО "Лада Ижевск".