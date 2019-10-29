МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. "Фольксваген Груп Рус", официальный представитель Lamborghini на российском рынке, отзывает 27 автомобилей Lamborghini Aventador в России из-за возможных проблем с двигателем, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 по 2019 годы.

"Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность неожиданного выключения двигателя в определенных условиях движения (отпускание педали газа при работе двигателя на холостом ходу). Тем не менее, после выключения двигатель можно беспрепятственно запустить", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить авто в ближайший дилерский центр для ремонта.

На автомобилях необходимо обновить программное обеспечение электронного блока управления двигателем. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.