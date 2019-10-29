МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2019 года выросла на 16% в годовом выражении — до 6,93 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 4,74 доллара против показателя в 4,13 доллара годом ранее. Общая выручка автогиганта составила 106,411 миллиарда долларов, сократившись на 2% в годовом выражении.

В третьем квартале компания получила чистую прибыль в 2,351 миллиарда долларов, что на 8,7% больше прошлогоднего показателя. Разводненная прибыль на акцию составила 1,6 доллара против прибыли в 1,75 доллара годом ранее. Выручка автогиганта уменьшилась по сравнению с аналогичным показателем третьего квартала 2018 года на 0,9% и составила 35,473 миллиарда долларов.

Как указывает компания, объем продаж компании за третий квартал составил 1,868 миллиона автомобилей, что на 5,5% ниже показателя годичной давности.

"Забастовки в США негативно отразились на продажах в стране в третьем квартале и на прогнозе финансовых результатов по итогам года… Мы ожидаем, что негативное влияние забастовки по итогам 2019 года составит около 2 долларов на разводненную акцию", — говорится в релизе компании.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). В сентябре 2019 года почти 50 тысяч сотрудников компании General Motors вышли на забастовку в США, чтобы добиться от компании повышения зарплат работников, увеличения количества рабочих мест и сокращения разницы в оплате труда между новыми и давно работающими в GM сотрудниками. Новое коллективное трудовое соглашение было одобрено компанией в октябре.