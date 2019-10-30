МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group за первые девять месяцев текущего года увеличилась на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,154 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании.

Операционная прибыль за отчетный период достигла 13,539 миллиарда евро, увеличившись на 24,5% год к году. Прибыль в пересчете на обыкновенную акцию составила 21,25 евро против 18,17 евро годом ранее. Выручка за девять месяцев увеличилась на 6,8% — до 186,617 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала прибыль после налогообложения компании выросла на 44,2% — до 3,98 миллиарда евро. Прибыль на обыкновенную акцию составила 7,56 евро против 5,32 евро в третьем квартале 2018 года. Квартальная выручка выросла на 11,2% в годовом выражении — до 61,42 миллиарда евро.

Компания отмечает, что продажи автомобилей в третьем квартале выросли на 3,8% до 2,64 миллиона в годовом выражении, в то время как за девять месяцев объемы сократились на 1,7% до 7,98 миллиона машин. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) продажи снизились на 7,3%, до 3,17 миллиона машин. В Северной Америке — выросли на 7,4%, до 737 тысяч, в Южной Америке показатель остался прежним, на уровне 445 тысяч. В Европе и на остальных рынках продажи увеличились на 1,68%, до 3,63 миллиона машин. Концерн связывает такие результаты с введением новой процедуры проверки WLTP (всемирно согласованная методика испытаний легковых автомобилей для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов).

В дальнейшем компания прогнозирует снижение поставок автомобилей в связи с уменьшением спроса. В отчетном периоде Volkswagen отмечает снижение спроса на пассажирские модели на 1,7% в годовом выражении.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. По состоянию на 30 сентября 2019 года штат компании составляет более 642,4 тысячи человек.