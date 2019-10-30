МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. "Фольксваген Груп Рус", официальный представитель Skoda на российском рынке, отзывает 718 автомобилей Skoda Rapid в России из-за возможных проблем в работе системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2019 году.

"Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что конфигурация MBConnect была неправильно выполнена, и по этой причине система ЭРА-ГЛОНАСС не работает должным образом", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта.

На автомобилях необходимо активировать систему ЭРА-ГЛОНАСС. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.