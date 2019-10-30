МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Странами-лидерами по числу компаний-"единорогов", характеризующих развитие венчурного рынка, являются США и Китай; Россия пока отстает в мировом рейтинге таких быстрорастущих стартапов. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", рассказали о проблемах и перспективах выращивания "единорогов" в России.

Компания-"единорог" — быстрорастущая технологическая непубличная компания с капитализацией свыше 1 миллиарда долларов. Согласно последним данным исследовательской компании CB Insights, сегодня в мире насчитывается более 400 "единорогов", их совокупная капитализация составляет около 1,288 триллиона долларов.

"Китай и США являются лидерами по количеству "единорогов". Так, согласно рейтингу CB Insights, наиболее дорогим непубличным "единорогом" в мире пока остается китайская компания Bytedance, работающая в области искусственного интеллекта, — ее стоимость достигла 75 миллиардов долларов", — отметил замгендиректора, инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов.

ГДЕ ВОДЯТСЯ "ЕДИНОРОГИ"

Эксперты связывают появление "единорогов" с разными факторами и в основном ожидают, что их число в мире будет расти, хотя в странах с наибольшим количеством таких стартапов возможен некоторый спад по закону цикличности.

По словам руководителя департамента инвестиций Skolkovo Ventures Дмитрия Щиголева, основными поставщиками "единорогов" являются США, Китай, Индия и Европа. "Это связано, в первую очередь, с размером населения и потребительскими привычками. Россия с населением 145 миллионов и сильной школой программистов и математиков может стать системным поставщиком "единорогов", — полагает он.

Руководитель практики по оказанию услуг технологичным компаниям и венчурным фондам PwC в России Владимир Бубницкий, напротив, считает, что число "единорогов" не зависит от населения стран и общего числа стартапов.

Так, по его данным, в Эстонии при населении в 1,3 миллиона человек и примерно 180 стартапах есть 4 "единорога" — Taxify, Skype, Transferwise и Playtech. Во Франции с населением около 67 миллионов человек 1,5 тысячи стартапов и тоже 4 "единорога" — Blablacar, Deezer, Doctolib, Meero. В Канаде больше стартапов — 2,5 тысячи, население — 37 миллионов, а "единорогов" нет.

"Таким образом, ситуацию в каждой стране с "единорогами" нужно смотреть в разрезе с индустрией. Наиболее интересно наблюдать, какие именно стартапы достигают статуса "единорогов" в разных странах: на развивающихся рынках требуются более практичные решения, которые помогут решать социально-экономические проблемы. Примеры таких компаний можно наблюдать в Индонезии – Go-jek, в Бразилии – Nubank, в Индии – PayTM", — комментирует Бубницкий.

В целом эксперты ожидают, что количество "единорогов" в мире будет увеличиваться. "В целом общемировая тенденция заключается в укрупнении размеров фондов и сумм сделок и упрощении доступа эмитентов к биржам. Таким образом, число "единорогов" будет расти, так же как и их волатильность", — говорит, в частности, Басов.

Вместе с тем, по оценке инвестиционного директора фонда Da Vinci Capital Дениса Ефремова, число "единорогов" в наиболее развитых с этой точки зрения регионах может снизиться, следуя рыночному закону коррекции.

"Я бы выделил в качестве регионов с некоторым уровнем риска Китай и США – они уже давно растут, и должна быть некоторая коррекция. С другой стороны, европейский венчурный рынок более стабилен и растет, там появляются крайне перспективные и масштабные проекты. Также я бы выделил Японию: эта страна всегда являлась оплотом стабильности и разумных инвестиций", — говорит он.

"ЕДИНОРОГ" НА $100 МЛН?

Эксперты слегка разошлись в оценках, какие стартапы в России можно причислить к "единорогам".

Щиголев указал Avito (до продажи контрольной доли стратегическому инвестору), Playrix и Qiwi. "Более того, если считать компании с русскими основателями, уехавшими развивать бизнес за границей, то к таким можно причислить B2B компании Acronis и Revolut", — отметил он.

Басов выделил и другие стартапы. "В этом году новым "честным" российским "единорогом", чья оценка была подтверждена публичным рынком, стала компания HeadHunter. Этой осенью РФПИ, Alibaba, "МегаФон" и Mail.ru закрыли сделку по созданию AliExpress Russia. По мнению многих экспертов, эту компанию уже можно уверенно причислять к списку российских "единорогов" на рынке электронной коммерции", — говорит он.

"Можно вспомнить компанию Luxsoft, которая в начале 2019 года в ходе приобретения IT-компанией DXC Technology была оценена более чем в 2 миллиарда долларов. Так что крупных компаний в околороссийском бизнес-пространстве достаточно", — добавил инвестиционный директор РВК.

При этом некоторые эксперты считают, что в России, в отличие от мирового рынка, "единорогами" можно считать и компании с капитализацией в 100 миллионов долларов.

Как пояснил Ефремов, российским стартапам зачастую сложно достичь и такого показателя. "На мой взгляд, понятие "единорог" — в большей степени маркетинговый феномен, для российского рынка и капитализация проектов в 100 миллионов долларов может такой феномен обеспечить", — сказал он.

"Мы видим в России еще пару десятков компаний с капитализацией более 100 миллионов долларов, которые претендуют на роль "единорогов". Важный момент, что среди таких компаний появляются высокотехнологичные бизнесы, в том числе в сегментах B2B", — добавил Щиголев.

КАК ВОСПИТАТЬ "ЕДИНОРОГА"

Эксперты назвали несколько условий, при которых можно вырастить "единорога" в России.

В частности, Бубницкий считает, что для этого компания должна работать на международных рынках. В России технологические стартапы практически в каждой индустрии имели успех, достигали высоких финансовых показателей, но уровня "единорога" достигли или приблизились к нему лишь единицы, указал он.

"Талантливые российские основатели чаще достигают больших успехов, выращивая "единорогов" за пределами России, в B2C и B2B сегментах в сферах разработки ПО, финтеха и облачных технологий: Acronis, NGINX, Revolut, Luxoft, Wrike, Epam. Таким образом, имеют безусловный потенциал российские технологические компании, способные приспосабливаться и работать на новых международных рынках, проявляя продуктовую и организационную гибкость", — говорит Бубницкий.

Эту точку зрения разделяет и Ефремов. "У глобальных стартапов, в которых либо основатели из России, либо основная команда из России, есть шансы стать "единорогами" наравне со стартапами из других стран. Но сделать это, имея значительную часть бизнеса в России, будет крайне сложно. Российский бизнес оценивается со значительным дисконтом", — констатировал инвестиционный директор Da Vinci Capital.

Эксперт добавил, что емкость рынка в России недостаточна, инвесторы не готовы рисковать. В результате значительные сделки, когда стратегические инвесторы приобретают стартап с венчурным капиталом, "можно пересчитать по пальцам".

Для появления "единорогов" внутри страны нужны не только институциональные инвесторы, но и НПФ, и страховые компании, которые являются основными инвесторами по всему миру, подчеркнул Ефремов.

"С другой стороны, экономические и налоговые льготы могли бы также стать стимулом для развития рынка и привлечения нового капитала. Что-то в этом направлении уже сделано, достаточно вспомнить льготы для бизнес-ангелов", — отметил он.

Щиголев из Skolkovo Ventures назвал одним из барьеров для развития "единорогов" в РФ малое количество инвесторов на поздних стадиях развития венчурных проектов. "Такие инвесторы способны обеспечить ликвидностью быстроразвивающиеся компании", — пояснил он.

Басов, в свою очередь, считает, что ситуация на рынке улучшается, к запуску готовятся инструменты поддержки проектов на поздних стадиях. "В следующем году мы ожидаем роста числа венчурных сделок на поздних стадиях", — сказал он.

"Рост отечественного венчурного рынка говорит о том, что в ближайшее время, в том числе уже в следующем году, поголовье "единорогов" пополнится новыми именами. В России немало предпринимателей, успешно осваивающих быстрорастущие сегменты инновационной экономики. Высокий потенциал имеют компании Skyeng, "Учи.ру", Wildberries, "ВкусВилл", Ozon и JetBrains. Эти компании уже показали высокие результаты и продолжают активно развиваться", — добавил инвестиционный директор РВК.