МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Советы директоров автомобильного концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и группы PSA Group (Peugeot-Citroen) единогласно согласились работать над слиянием бизнеса на паритетных началах, решение о подписание меморандума о взаимопонимании, как ожидается, будет достигнуто в ближайшие недели, говорится в сообщении Fiat Chrysler.

"Переговоры открыли путь к созданию новой группы мирового масштаба с ресурсами, по 50% которых будут владеть акционеры PSA и акционеры FCA", — говорится в сообщении. Отмечается, что план объединения бизнеса PSA и FCA появился после проведения интенсивных дискуссий между руководством двух компаний.

Ожидается, что предлагаемое слияние приведет к созданию четвертого по величине в мире автопроизводителя по объему продаж (8,7 миллиона автомобилей в год) с общей выручкой около 170 миллиардов евро.

"Прогнозируется, что 80% синергии будет достигнуто через 4 года. Общие единовременные затраты на достижение синергии оцениваются в 2,8 миллиарда евро. Акционеры каждой компании будут владеть 50% акций новой объединенной группы и, следовательно, будут в равной степени участвовать в выгодах от объединения",- говорится в сообщении.

Компании официально сообщили о переговорах по слиянию в среду.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. PSA (прежнее название — PSA Peugeot-Citroen) – второй по величине производитель легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Концерн был образован путем покупки компанией Peugeot 90% акций Citroen в 1976 году.