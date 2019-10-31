МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Официальный представитель BMW на российском рынке "БМВ русланд трейдинг" отзывает 4144 транспортных средства марки BMW 3 серии (Е46) и 5 серии (Е39) в России из-за возможных проблем в работе подушки безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2000 года по май 2002 года.
"Причиной отзыва транспортных средств являются возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы Takata, если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет и/или в результате дефекта качества, допущенного при производстве газогенератора. При стандартном срабатывании подушки безопасности водителя в газогенераторе может возникнуть слишком высокое внутреннее давление", — говорится в сообщении.
Уточняется, что при неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться с последующим выбросом металлических осколков из надувной подушки безопасности.
Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта.
На автомобилях будет выполнена проверка номера установленной подушки безопасности и, если потребуется, будет произведена замена подушки безопасности водителя. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.
https://1prime.ru/business/20191031/830485850.html