МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Официальный представитель BMW на российском рынке "БМВ русланд трейдинг" отзывает 4144 транспортных средства марки BMW 3 серии (Е46) и 5 серии (Е39) в России из-за возможных проблем в работе подушки безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2000 года по май 2002 года.

"Причиной отзыва транспортных средств являются возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы Takata, если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха на протяжении многих лет и/или в результате дефекта качества, допущенного при производстве газогенератора. При стандартном срабатывании подушки безопасности водителя в газогенераторе может возникнуть слишком высокое внутреннее давление", — говорится в сообщении.

Уточняется, что при неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться с последующим выбросом металлических осколков из надувной подушки безопасности.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта.

На автомобилях будет выполнена проверка номера установленной подушки безопасности и, если потребуется, будет произведена замена подушки безопасности водителя. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.