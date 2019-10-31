МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. IKEA с ноября запустит в Санкт-Петербурге пилотный проект по приему деревянной мебели для повторного использования и переработки, говорится в сообщении компании.

"Сдать на переработку можно деревянную мебель любого производителя, включая мебель из массива дерева и древесных плит разных видов. Мягкая мебель с компонентами из древесины возврату не подлежит", — сказано в сообщении. Изделия, пригодные для переработки, будут использоваться в производстве древесно-стружечных плит для новой мебели на фабрике "IKEA Индастри Новгород". Не подлежащая переработке мебель будет применяться в качестве топлива для производства тепловой энергии, рассказали в компании.

Бывшую в употреблении мебель можно будет самостоятельно привезти в пункты приема рядом с магазинами "IKEA Дыбенко" и "IKEA Парнас" или воспользоваться платной услугой демонтажа и транспортировки. Участники акции получат скидку на покупку новой мебели в магазинах IKEA, которая будет распространяться на мебель той же товарной категории, что и сданная мебель. Мебель в хорошем состоянии будет направлена благотворительному фонду "Перспектива".

По данным исследования Фонда общественного мнения "Образ жизни", которые приводит IKEA, около 92% россиян готовы отдавать отходы на переработку. Внутреннее исследование IKEA показало, что 88% россиян заинтересованы в услуге, позволяющей сдать старую мебель в счет покупки новой.

"Это пилотный проект, первый в мире – еще ни в одной стране IKEA не делала ничего подобного. Сейчас нам важно понять, будет ли инициатива популярна у петербуржцев, и протестировать все процессы. Если все пойдет успешно, можно будет говорить о масштабировании на другие регионы", – подчеркнул гендиректор розничной сети и директор по устойчивому развитию IKEA в России Понтус Эрнтелл.

"Подобный проект впервые осуществляется в России и является примером для других компаний, которые также могут развивать направление переработки и использовать маркировку FSC Recycled. Отрадно, что благодаря инициативе ИКЕА мебель, которая могла оказаться на свалках, получит вторую жизнь", – отметил директор Лесного попечительского совета в России Николай Шматков.