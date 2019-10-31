МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева, Анна Подлинова. На авторынке готовится большая сделка: итало-американская Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская PSA Group (Peugeot-Citroen) решили объединиться. Слияние, которое оценивается в 2,8 млрд евро, произойдет на паритетных началах.

Ожидается, что после сделки на рынке появится четвертый в мире автопроизводитель по объему продаж (8,7 миллиона автомобилей в год) с общей выручкой около 170 млрд евро в год.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики считают, что сделка выгодна для обеих компаний: слияние позволит эффективнее бороться с конкуренцией на глобальном рынке, активнее развивать новые технологии, в частности, беспилотные автомобили и электромобили.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учитывая уровень конкуренции, с которым сталкиваются глобальные автопроизводители, а также технологические вызовы, в частности электрификацию, экологизацию и в перспективе развитие беспилотного сегмента, такое слияние логично, считает эксперт по авторынку компании SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

Слияние позволит Fiat увеличить присутствие на европейском рынке, PSA — на американском. Помимо этого, у новой компании будет возможность инвестировать в капиталоемкие направления: повышение экологических характеристик и разработка электромобилей, подчеркивает Бабанский.

"Сейчас у PSA есть технологии в части снижения выбросов, а FCA уже выкупал у Tesla парниковые кредиты", — отмечает он.

По данным статистической организации Statista, мировые продажи автомобилей упали с 79 млн в 2017 году до 78,6 млн в 2018 году. По итогам 2019 года прогнозируется снижение до 77 млн единиц, причем тенденция на спад будет сохраняться до 2020 года.

Во многом на это влияет повышение экологических требований и ужесточение европейского законодательства. Власти ЕС планируют снизить выбросы вредных веществ автомобилями на 20% к 2021 году. Цена автомобиля, соответствующего новым стандартам, может вырасти более чем на 10%. Fiat и PSA будет гораздо выгоднее совместно инвестировать в разработки новых экологичных технологий.

Слияние PSA и Fiat станет ответом на вызов, который возникает на автомобильном рынке в связи с необходимостью наращивать инвестиции в новые технологии, например, электромобили и беспилотные автомобили, говорят аналитики "Открытие Брокер". В последние годы наблюдается процесс консолидации в автомобильной отрасли, так как компании увеличивают расходы на разработку новых технологий и моделей, которые затем продвигают на глобальном рынке.

"Впереди у автомобильной отрасли переход на новый вид тяги, связанный с ростом популярности электромобилей", — поясняют аналитики "Открытия Брокер".

В начале сентября на автосалоне во Франкфурте генеральный директор французского автоконцерна Renault Тьерри Боллоре заявил, что компания работает над электромобилем стоимостью "не более 10 тысячи евро". Сейчас стоимость электрокара от Fiat составляет около 30 тысяч евро, а самая доступная модель Tesla стоит около 27 тысяч долларов. Таким образом, слияние позволит Fiat и PSA конкурировать с Renault в этом сегменте.

По мнению экспертов, в рамках объединенной компании партнеры могли бы использовать сильные стороны друг друга в наработанных технологиях и делать совместные инвестиции в них, что позволило бы им экономить средства и время. Объединенная компания сможет сократить затраты на глобальный маркетинг, на внутренний аудит и бухгалтерию, а также объединить свои технологические разработки, отмечают в "Открытие Брокер". Соответственно, это позволит сократить издержки на выпуск новых моделей, что приведет к снижению себестоимости продукции.

РОСТ АКЦИЙ

На фоне новостей о слиянии акции Fiat поднялись на 7,6%, акции PSA — на 4,5%.

По словам Бабанского, акции FCA могли расти сильнее, поскольку в краткосрочной перспективе объединение сыграет на руку прежде всего FCA, так как оно решает ее ключевые технологические проблемы, что, в свою очередь, сможет оказать позитивное влияние на продажи новой компании.

По словам аналитиков "Открытие Брокер", синергия объединения почти всегда приводит к сокращению издержек и росту ценности объединенной компании для акционеров.