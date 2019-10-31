СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 31 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ будет анализировать реальные потребности авиакомпаний в компенсациях по топливу, их убытки связаны не только с ценами на авиакеросин, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

"Мы будем прорабатывать, но будем прорабатывать и анализировать потребности, связанные с керосином, потому что там вопросы убытков компаний связаны не столько с керосином, сколько с другими причинами, в том числе сборами аэропортовыми, издержками и так далее и тому подобное. Там надо еще внутри компаний серьезно покопаться", — сказал Силуанов журналистам.

Ранее в четверг замминистра транспорта Александр Юрчик сообщил, что ведомство рассчитывает на выделение компенсаций авиакомпаниям по топливу в 2019 году. Минтранс предлагает компенсировать перевозчикам 23 миллиарда рублей. По словам Юрчика, министерство подготовило свои предложения по компенсациям и внесло в правительство, но свои предложения по этой теме готовит и Минфин.