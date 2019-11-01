МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Рынок люксовых автомобилей с пробегом за январь-сентябрь в России увеличился на 7%, до 1474 единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Согласно данным аналитического агентства "Автостат", по итогам девяти месяцев 2019 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 1474 единицы. Это на 6,9% выше результата годичной давности (1379 штук)", — указывается в сообщении.

Агентство отмечает, что среди подержанных автомобилей сегмента Luxury наибольшее предпочтение россияне отдают марке Bentley, на долю которой приходится более 35% от общего объема. Это эквивалентно 518 перепроданным экземплярам за отчетный период. Далее следует модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (505 авто). Третье место в этом рейтинге занимает бренд Maserati, показатель которого составил 188 машин. Также с января по сентябрь поменяли своих владельцев 135 автомобилей марки Rolls-Royce. Кроме того, в России было перепродано 57 экземпляров Lamborghini, 48 — Ferrari и 23 — Aston Martin.

По оценке экспертов агентства, продажи люксовых машин с пробегом растут на фоне незначительного падения всего вторичного рынка в стране. Эксперты также отмечают, что рынок новых автомобилей сегмента Luxury в России тоже достаточно существенно падает.