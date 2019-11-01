МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Минтранс России отменил свой приказ об обязательном переводе российских грузовых вагонов на подшипники кассетного типа с января 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Решение о переходе с 2021 года российского парка грузовых вагонов на кассетные подшипники с роликовых было утверждено в октябре текущего года на уровне Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и закреплено приказом Минтранса РФ. Еще до утверждения это вызвало недовольство ряда железнодорожных операторов. Вопрос был вынесен на совещание у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака в четверг. По его итогам принято решение в суточный срок отменить приказ Минтранса об обязательном переводе вагонов на кассетные подшипники с 2021 года.

"Поручение заместителей председателя правительства РФ сегодня выполнено", — сообщили в пресс-службе Минтранса в пятницу.

Против идеи об обязательном переходе российских вагонов на кассетные подшипники ранее выступал ряд железнодорожных российских операторов. Они даже написали открытое письмо властям РФ, в котором выразили недовольство этим и попросили отменить его, не исключив в противном случае перерегистрацию компаний и парка в других странах, где нет такого обязательства. В частности, они просили обязать Минтранс не вводить данное решение в действие в РФ и инициировать его отмену на следующем Совете по железнодорожному транспорту стран СНГ.

В пресс-службе Минтранса РФ РИА Новости тогда сообщали, что министерство не планирует пересматривать решение о переводе российского парка грузовых вагонов на кассетные подшипники. Источник в аппарате правительства РФ сообщал РИА Новости, что Акимов 31 октября проведет совещание по проблеме перехода на кассетные подшипники для железнодорожных колес.

Сейчас около 90% грузовых вагонов в РФ оборудованы роликовыми подшипниками. Представитель РЖД сообщал РИА Новости, что переход позволит существенно повысить безопасность движения и снизить затраты собственников вагонов. Минтранс РФ отмечал, что монтировать кассетные подшипники планируется в обязательном порядке, но с учетом жизненного цикла колесной пары планомерная замена займет от 8 до 10 лет.