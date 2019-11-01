МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Росстандарт запустил систему проверки автомобилей по VIN-номеру, с помощью которой можно определить, подпадает ли машина под отзыв для проведения ремонта, сообщила пресс-служба ведомства.

"На сайте Росстандарта появился интерактивный поиск, позволяющий по VIN-номеру транспортного средства определить, подпадает ли оно под отзыв. Интерактивный поиск является открытым для всех пользователей сервисом, и любой посетитель сайта может свободно им воспользоваться", — говорится в сообщении.

Запуск ресурса стал первым этапом проекта по информированию автовладельцев в режиме интерактивного поиска. Как отмечается, на втором этапе в 2020 году Росстандарт планирует создать личный кабинет для производителей автомобилей. Это будет единый инструмент для информирования Росстандарта и автовладельцев о новых отзывных кампаниях, а также для сдачи отчетности о ходе реализации программ по устранению неисправностей.

Таким образом, со следующего года автовладельцы смогут получать информацию не только о наличии транспортного средства в отзывной программе, но и о фактах ремонта конкретного автомобиля.