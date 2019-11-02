ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя — ПРАЙМ. Угрозы затопления танкера "Залив Америка" после ЧП в порту Находки нет, судно внешних повреждений не имеет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе судно "Капитан Соколов" и два буксира.

СК возбудил уголовное дело.

"Угрозы затопления танкера нет, судно внешних повреждений не имеет", — сказал представитель пресс-службы.