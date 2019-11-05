МОСКВА, 5 ноя —ПРАЙМ. "Камаз", "Вист групп" и Назарбаев Университет (Казахстан) завершили создание роботизированного седельного тягача на базе модели "Камаз-5490 Neo", говорится в сообщении производителя.

"Для реализации проекта "Камаз" предоставил один из новых популярных автомобилей в спектре продукции компании – "Камаз-5490 Neo". На первом этапе проекта сотрудниками подразделения компании "Вист групп", отвечающего за роботизированные системы, автомобиль был частично переоборудован и подготовлен к автономному движению. На грузовик установлен комплекс систем для обеспечения автономного движения, значительная часть которых является собственной разработкой компании", — говорится в сообщении.

Для безопасного движения и сканирования окружения автомобиль был оснащён лидарами, радарами и системой позиционирования ведущих мировых производителей — Continental, Quanergy, Trimble, поясняет "Камаз", добавляя, что на первом этапе были произведены испытания на специальном полигоне, расположенном на территории инновационного центра "Сколково".

На втором этапе проекта к доработке беспилотного тягача на испытательном полигоне в Казахстане подключились специалисты Назарбаев Университета — они добавили к функциональности автомобиля систему компьютерного зрения, с помощью которого автомобиль может распознавать различные объекты – людей, животных, дорожные ограждения, разметку, а также самостоятельно перестраивать маршрут с учётом объезда этих препятствий, отмечает компания.

"Пока речь идёт о трансферте технологий и наработке компетенций. Несмотря на то, что проект является достаточно сложным и наукоёмким, все поставленные задачи были выполнены при тесном взаимодействии с инженерами "Вист групп". Команда проекта насчитывает порядка 20 человек, большинство из которых – это студенты, магистранты и докторанты Назарбаев Университета. Накопленный опыт станет основой для дальнейшего развития в области беспилотных автомобилей", – прокомментировал научный руководитель проекта Жандос Исенбаев.

Разработка роботов в классе грузовых автомобилей позволит использовать их для перевозок грузов внутри промышленных объектов, а также реализовывать комплексные программы цифровизации предприятий, которыми занимается партнёр "Камаза" – группа компаний "Цифра", также поясняет автопроизводитель.