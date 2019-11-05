МОСКВА, 5 ноя — Dow Jones. Хорошая новость — основной бизнес Uber, похоже, начал приносить прибыль; плохая новость — того же нельзя сказать ни об одном другом бизнесе компании.

Финансовые результаты Uber за 3-й квартал, опубликованные в понедельник, включали детальное описание структуры прибыли группы. Скорректированная прибыль до выплаты процентов налогов, учета износа и амортизации в бизнесе услуг такси, на долю которого приходится более 80% операций группы, за последние 12 месяцев по 30 сентября составила примерно 1,5 млрд долларов. Убытки в подразделении доставки еды, известном как Uber Eats, достигли около 1,2 млрд долларов.

Впрочем, убытки в этом бизнесе не удивили, учитывая, что в последнее время стало известно о жестких экономических аспектах бизнеса доставки еды. Сильная конкуренция среди поддерживаемых венчурным капиталом стартапов, таких как DoorDash и Postmates, делает достижение прибыльности проблематичным. Разочаровывающие результаты и мрачный прогноз конкурирующей Grubhub, обнародованные на прошлой неделе, обошлись компании более чем в 40% ее рыночной капитализации. Принимая это во внимание, можно утверждать, что Uber отделалась легко: ее акции после окончания основной сессии в понедельник подешевели только на 5%.

С учетом достаточных денежных резервов, которыми сейчас располагает Uber, и несмотря на нынешние темпы их расходования, она, вероятнее всего, сможет пережить этот шторм. К тому же в понедельник компания пообещала к 2021 году добиться прибыли на базе скорректированной Ebitda. Аналогичное обещание озвучил пару недель назад конкурирующий агрегатор такси Lyft. Кроме того, генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сказал, что компания в итоге будет соперничать только на рынках доставки еды, где по рыночной доле она в конце концов займет 1-е или 2-е место. При этом он добавил, что "в ближайшее время не рассчитывает на рационализацию".

Пока неясно, намерены ли инвесторы ждать так долго. Динамика акций Uber и Lyft оказалась худшей среди бумаг технологических компаний, вышедших в этом году на IPO. Причем так было еще до того, как отказ WeWork от запланированного листинга парализовал рынок IPO и заставил инвесторов пристальнее присмотреться к убыточным компаниям. Учитывая, что вскоре истечет временный запрет на продажу акций после IPO и огромное количество бумаг станет доступно для продажи, перспективы Uber по-прежнему кажутся смутными.

— Автор Dan Gallagher, dan.gallagher@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ