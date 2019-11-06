МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) за январь-сентябрь 2019 года сократилась на 36,3% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года и составила 3,536 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на одну акцию составила 5,37 евро против 8,62 евро годом ранее. Выручка в годовом выражении выросла на 3,4% — до 74,844 миллиарда евро. Компания в январе-сентябре увеличила продажи автомобилей на 1,7%, до 1,866 миллиона машин, из которых на марку BMW приходится 1,601 миллиона машин (рост на 2,2%). Продажи Mini снизились на 1,8%, до 261 тысячи машин, а Rolls-Royce — выросли на 42%, до 3777 единиц.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании выросла на 12%, до 1,52 миллиарда евро. Прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,31 евро против 2,07 евро во втором квартале 2018 года. Выручка в годовом выражении выросла на 7,9% — до 26,667 миллиарда евро. В третьем квартале компания нарастила продажи автомобилей на 3,6% до 613,361 тысячи машин.

BMW Group также подтвердила в отчете свой скорректированный прогноз на 2019 год. Компания ожидает незначительного снижения прибыли до налогообложения ввиду экономической нестабильности, а также увеличения производственных затрат.

Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.