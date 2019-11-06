МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Mitsubishi Motors по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года, завершившегося 30 сентября, получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в размере 2,598 миллиарда иен (23,9 миллиона долларов), что в 20 раз ниже показателя за аналогичный период годом ранее, сообщается в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,74 иены (0,02 доллара) против 34,8 иены (0,31 доллара) за первое полугодие предыдущего фингода. Выручка концерна при этом снизилась на 3,5% в годовом выражении — до 1,13 триллиона иен (10,4 миллиарда долларов).

Кроме того, компания указывает, что мировой объем продаж за первое полугодие составил 592 тысячи автомобилей, что на 0,3% ниже показателя годичной давности.

Компания прогнозирует чистую прибыль по итогам текущего финансового года, который завершится 31 марта 2020 года, на уровне 5 миллиардов иен (45,9 миллиона долларов), а выручку на отметке 2,45 триллиона иен (22,5 миллиарда долларов). При этом еще в июле Mitsubishi Motors по итогам всего 2019-2020 фингода ожидала получить чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в 65 миллиардов иен (597,2 миллиона долларов), а выручку в 2,58 триллиона иен (23,7 миллиарда долларов).

"Мы пересмотрели свой консолидированный финансовый прогноз на 2019-2020 финансовый год на фоне снижения объема консолидированного оптового оборота и пересмотренных обменных курсов, исходя из текущих условий", — говорится в сообщении.

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.