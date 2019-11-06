С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — ПРАЙМ. Toyota запустила производство внедорожника RAV4 нового поколения на заводе в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении компании.

"Российский рынок является одним из ключевых для Toyota. Запуск производства нового поколения RAV4 – это доказательство наших серьезных намерений усилить позиции компании в России. Мы и далее планируем устойчиво развиваться в этом направлении и реализовывать достигнутые соглашения в рамках специального инвестиционного контракта", — сообщил президент и исполнительный директор компании "Тойота Мотор Европа" доктор Йохан ван Зил.

Всего с момента основания компании Toyota в России в 2002 году в стране было продано более 370 тысяч экземпляров модели RAV4, около 100 тысяч из которых было произведено в Санкт-Петербурге, приводит свои данные производитель.

В пятом поколении RAV4 претерпел значительные изменения — в автомобиле полностью обновилась линейка бензиновых двигателей, появились вариатор с механической первой передачей, новый полный привод, арсенал внедорожных технологий и технологий безопасности, поясняет Toyota.

Отмечается, что инвестиции в модернизацию цехов для проекта составили 4,8 миллиарда рублей на сентябрь 2019 года, а за всю историю существования завода Toyota в Санкт-Петербурге в развитие производства было вложено более 30 миллиардов рублей.