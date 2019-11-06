МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в октябре снизил продажи в России на 5,5% в годовом выражении, до 30,24 тысячи единиц, говорится в сообщении компании.

"По итогам 10 месяцев 2019 года в РФ реализовано 295,437 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 1,5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В октябре 2019 года на рынке России продано 30,237 тысячи автомобилей Lada", — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года было продано 32 тысячи машин Волжского автозавода в России. Соответственно, снижение в годовом выражении составило 5,5%.