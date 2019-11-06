МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Продажи автомобилей Volvo Cars в России выросли в октябре в годовом выражении на 15,9%, до 844 штук, с начала года продажи выросли на 13,4%, до 6 740 автомобилей, следует из сообщения компании.

"Российские продажи Volvo Cars составили в октябре 844 автомобиля (+15,9)…. С начала года российским клиентам было передано 6 740 автомобилей (+13,4%)", — говорится в сообщении.

Самой продаваемой моделью в России стал кроссовер Volvo XC60, его продажи составили 303 автомобиля, увеличившись по сравнению с октябрем 2018 года на 69,3%. За ним следуют кроссовер XC40 и внедорожник XC90, продажи которых составили 245 (+26,9%) и 168 (-25%) автомобилей соответственно.

Кроме того, продажи Volvo Cars росли и по всему миру. Так, мировые продажи в октябре составили 60 959 автомобилей, показав рост на 13,9%. С начала года Volvo Cars реализовала 568,66 тысячи автомобилей, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что увеличение объёма продаж было замечено на всех ключевых рынках компании – в США, Китае и Европе.

Шведская автомобилестроительная Volvo Cars основана в 1927 году. Производит легковые автомобили марки Volvo. Ранее входила в концерн Volvo. Штаб-квартира расположена в Гетеборге, Швеция.